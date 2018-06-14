غزة: "الجهاد" تنهي برامجها الاغاثية والخيرية في رمضان

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ نضال بدر، إلى دعم صمود جماهير شعبنا والوقوف إلى جانبهم في مواجهة سياسات التضييق والحصار التي تنتهجها سلطات الاحتلال في محاولة يائسة لكسر إرادة التحدي والصمود التي يتسلح بها الفلسطينيون وهم يخوضون صراعاً مريراً ضد العدو الاسرائيلي.

وقال بدر إن هناك الكثير مما ينبغي عمله على صعيد تعزيز جبهة الصمود ، لافتاً إلى أن استمرار العقوبات المفروضة من قبل السلطة ضد قطاع غزة فاقم من المعاناة الإنسانية في القطاع.

وأكد القيادي بدر وهو مسؤول اللجنة التنظيمية للحركة في قطاع غزة، أن الحركة نفذت العديد من البرامج والحملات الإغاثية لإسناد عوائل الشهداء والجرحى والفقراء.

وفي السياق اختتمت الحركة برامجها الخيرية، التي شملت آلاف الأسر الغزية، في شهر رمضان المبارك.

وبين المسؤول بالحركة، أن البرامج استهدفت آلاف الأسر الفقيرة، جرحى مسيرات العودة، وأسر الشهداء والأسرى.

وأشار إلى قيامهم بتوزيع آلاف الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة، التي تم اختيارها بناء على معايير وزيارات مسح ميدانية في المحافظات.

ونوه بدر إلى أنه تم توزيع طرود غذائية لبعض أسر الشهداء والأسرى، إضافة لحلوى العيد.

كما نوه إلى قيام الحركة بزيارة جرحى مسيرات العودة، وتقديم مساعدات مالية للاصابات البليغة منهم، إسهاما منا في علاجهم.

ولفت بدر إلى أنه تم توزيع كسوة العيد على أطفال بعض الأسر الفقيرة، إضافة لمبالغ مالية لعدد من تلك الأسر.