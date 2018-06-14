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روسيا تطالب "إسرائيل" وقف نشاطها العسكرية بسوريا خلال المونديال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:16 - 14 يونيو 2018
نتنياهو وبوتين نتنياهو وبوتين
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كشفت صحيفة "يسرائيل" هيوم العبرية، عن قيام الخارجية الروسية، بتقديم طلباً رسمياً إلى "إسرائيل"، بوقف نشاطاتها العسكرية في سوريا خلال فترة المونديال-كأس العالم.

وبحسب الصحيفة العبرية، تقدمت روسيا إلى عدة دول، غير "إسرائيل"، بالحد من نشاطاتها العسكرية في سوريا، خلال فترة انعقاد كأس العالم في روسيا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن المطالب الروسية، جاءت للتخفيف من حدة التوتر، ومنع حدوث أي ردود أفعال داخل الأراضي الروسية، رداً على أي عملية عسكرية في سوريا.

يشار إلى أن كأس العالم، سينعقد في هذا العام في روسيا، ويتم إطلاق المباراة الافتتاحية للمونديال اليوم.

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