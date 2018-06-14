ندد بالاعتداء على الصحفيين..التجمع يُطالب بمقاطعة أخبار حكومة رام الله

ندد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الخميس، باعتداءات وتغوّل الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية على الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم المهنية للتظاهرات السلمية التي خرجت في مدينة رام الله الليلة، للتضامن مع غزة ورفض الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة المحاصر.

ووصف التجمع الإعلامي في بيان صحفي تعقيباً على قمع مسيرة رام الله، الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين "وصمة عار" جديدة على جبين تلك الأجهزة التي بات دورها مفضوحا وهي تحاول تضييق الخناق على الصحفيين في محاولة بائسة وفاشلة لكتم الحريات الإعلامية وحجب الحقيقة، في انتهاك صارخ لكل قيم العمل الإعلامي المكفولة بالقانون.

ورأى التجمع الإعلامي في جريمة الأجهزة الامنية بحق الصحفيين الليلة الماضية برام الله، استمرار للجرائم المنظمة التي تقترفها تلك الأجهزة بحق الزملاء في الضفة المحتلة من اعتقالات واستدعاءات ومضايقات كما جرى مؤخرا مع الزميلة مجدولين حسونة مراسلة قناة "تي آر تي" التركية التي جرى احتجازها من قبل جهاز الأمن الوقائي الثلاثاء الماضي على معبر الكرامة لدى عودتها من تركيا بدعوى وجود "أمر تعقب" بحقها صادر من مدير عمليات الجهاز في رام الله.

وطالب التجمع الإعلامي بضرورة محاسبة المعتدين وكل من أعطى الأوامر لقمع المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين، داعياً لمقاطعة أخبار الحكومة وأجهزتها الامنية، رداً على تلك الاعتداءات المُدانة والمرفوضة من الكل الفلسطيني.

كما طالب التجمع الإعلامي كافة الكتل والاطر الصحفية الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها أمام هذا التحدي الخطير الذي يواجه العمل الإعلامي الفلسطيني، وذلك بالتكاتف وتوحيد الكلمة والموقف؛ لمواجهة حالة العربدة والتغول والاستقواء التي تتبعها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التعامل مع الصحفيين وهم يمارسون دورهم المهني والوطني والأخلاقي في تغطية كافة الأحداث على الساحة الفلسطينية.

وأعرب التجمع الإعلامي عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم وهم: حافظ أبو صبرة، جهاد بركات، جيهان عوض، أشرف النبالي، بالإضافة إلى اثنين من الصحفيين الأجانب، مؤكداً على أن كل تلك الانتهاكات التي تقترفها الأجهزة الامنية الفلسطينية ومن قبلها قوات الاحتلال لن تُفلح في ثني الصحفيين الفلسطينيين عن مواصلة دورهم ونضالهم من أجل كشف الحقيقة والانتصار لقضايا شعبنا العادلة.