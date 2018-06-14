"إسرائيل" تتدرب على احتمال ضرب حاويات الأمونيا

قالت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" بدأت بمشاركة مهندسين مختصين بتجربة أولية لفحص استهداف حاويات حمض الأمونيا القابل للاشتعال.

ووفقاً لموقع والاه نيوز، فالاحتلال يفحص مدى تأثير استهداف إحدى حاويات الأمونيا في "إسرائيل"، وبعد انتهاء الاختبارات ستقدم لجنة خاصة توصياتها

ويهدف الاختبار فحص مدى جهوزية الجبهة الداخلية في حالة استهداف تلك الحاويات الضخمة المنتشرة في عدة مناطق في "إسرائيل" في حيفا والنقب، حيث أن استهدافها بالصواريخ سيؤدي لمقتل عدد كبير من "الإسرائيليين".

وقال الموقع، أن التدريب جاء كذلك رداً على تهديدات المقاومة وعلى رأسها حزب الله بقصف تلك الحاويات بالصواريخ في الحرب المقبلة .