طقس فلسطين خلال عيد الفطر

أجواءٌ صافية بشكلٍ عام، وحارّة نسبيًا إلى شديدة الحرارة، مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، هكذا يكون الطقس بدءًا من اليوم، وحتى ثاني أيام عيد الفطر.

وتصبح الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، تكون الأجواء صافية وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق.

في أوّل أيام العيد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ثاني أيامه، يوم السبت/ يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

بينما يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.