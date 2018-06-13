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إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل يوم واحد من كأس العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:36 - 13 يونيو 2018
جولن لوبيتيغي جولن لوبيتيغي
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أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم إقالة المدرب جولن لوبيتيغي من منصبه كمدرب لمنتخب أسبانيا قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المنتظر انطلاقها في روسيا غدً الخميس.

وجاءت إقالة المدرب الإسباني من الإدارة الفنية لمنتخب لا روخا بعد 24 ساعة من إعلانه كمدرب لنادي ريال مدريد الإسباني، حيث قام النادي الملكي بإعلانه كمدرب للفريق أمس الثلاثاء بطريقة مُفاجئة وبتوقيت سيء للغاية.

وقام الاتحاد الأسباني بنشر بيان رسمي عن طريق رئيسه لويس روبياليس، حيث قال " لقد تم إجبارنا على الاستغناء عن مدرب المنتخب الوطني، نتمنى له الأفضل في المستقبل "

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