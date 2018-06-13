المبعوث الأميركي يتوجه للدوحة لمناقشة ادخال تسهيلات لغزة

كشفت مصادر غربية، عن أن المبعوث الاميركي لعملية السلام غريسون غرينبلات، سيتوجه إلى الدوحة في العشرين من الشهر الحالي لمناقشة أوضاع غزة الانسانية مع القيادة القطرية.

وأوضحت المصادر أن غرينبلات يميل إلى الرؤية القطرية حول إدخال تسهيلات إنسانية إلى غزة دون الولوج في التعقيدات السياسية لقضية المصالحة الفلسطينية والحصار، مؤكدة أنه حصل على ضوء أخضر من تل أبيب لتشكيل رؤية حقيقية حول ادخال تسهيلات إلى قطاع غزة بصورة عاجلة دون الحاجة إلى تنازلات من حماس في الوقت الراهن.

ولفتت أن تعارضاً شديداً يظهر الآن بين رؤية المبعوث الأممي نيكولاي ميلادنوف والذي قدم رؤية حول ضرورة أن تكون التسهيلات من خلال السلطة الفلسطينية ومصر و"إسرائيل" ضمن رؤية سياسية تقوم على المصالحة وحل الدولتين وهذا يتعارض مع الرؤية القطرية التي تستبعد مصر من المعادلة وتذهب باتجاه الحلول الانسانية لمشاكل غزة بصورة فورية.

وكشفت المصادر، عن رؤية غرينبلات - الدوحة تعتمد على إيجاد جسم إنساني يتولى مسؤولية الإشراف على المساعدات بعيداً عن "حماس"، مشيرة إلى أن هذا الجسم قد يتشكل من ضمن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الأممية الدولية

وأضافت، أن الجسم سيقدم تقريراً يومياً مدققاً عن حركة المساعدات وتطورها إلى الجانب "الإسرائيلي" بآلية مشابهة لآلية إدخال مواد البناء الى غزة والتي عرفت باسم GRM.