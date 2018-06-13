قبل يوم من كأس العال.. مدرب جديد لمنتخب اسبانيا

بعد دقائق من الإعلان المدوي بإقالة المدرب جولين لوبيتيغي، أعلن الاتحاد الإسباني عن تعيين أسطورة ريال مدريد السابق، فيرناندو هييرو، مدربا للمنتخب خلال كأس العالم الذي ينطلق الخميس.

وأعلن الاتحاد الإسباني عن اختيار هييرو (50 عاما) بعد إقالة لوبيتيغي الذي تعاقد مع ريال مدريد لقيادته بعد المونديال.

وكانت تقارير سابقة أعلنت عن استلام مدرب منتخب الشباب ألبرت سيلاديس مهمة تدريب إسبانيا بشكل "مؤقت"، إلا أن خبر تعيين هييرو أتى بعدها بساعة.

ولا يملك هييرو أي تجارب تدريبية تذكر، سوى فترة تدريبه لنادي ريال أوفييدو لموسم واحد في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، أقيل بعدها بعد فشله في قيادة الفريق للصعود للدرجة الأولى.

وستخوض إسبانيا لقاءها الأول في المونديال مساء الجمعة أمام البرتغال.