استشهاد مواطن متأثرا بإصابته خلال مسيرة العودة في مارس 2011

استشهد المواطن كمال اليازجي، عصر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته خلال مسيرة العودة في مارس 2011 .

وأفاد مراسلنا أن المواطن اليازجي أصيب في مارس 2011 برصاصة في ظهره أقعدته على مدار سبع سنوات ونيف.

يذكر أن الفلسطينيين شاركوا في مسيرات حاشدة في مارس 2011 في أكثر من 30 نقطة تنتشر على طول حدود الدول المحيطة بفلسطين التاريخية؛ وهيَ الأردن وسوريا ولبنان ومصر.

ومنذ 30آذار (مارس) الماضي يشارك الفلسطينيون في قطاع غزة، في فعاليات سليمة تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.





