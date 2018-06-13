منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بوقف ملاحقة الصحفيين بالضفة الغربية

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، بوقف ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وعبر المنتدى في بيانٍ صحفي، عن بالغ أسفه لاستمرار جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بملاحقة الصحفيين دون أدنى اعتبار لحقهم المكفول بالعمل الصحفي بعيداً عن كل أشكال الضغوط، ساعية بذلك لفرض أجواء من الرقابة على الصحفيين بما يحد من قدرتهم على أداء واجبهم المهني ويؤثر على رسالتهم الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية.

وقال، إنّه في إطار ملاحقة الصحفيين وتقييد حريتهم، فقد احتجز جهاز الأمن الوقائي صباح يوم الثلاثاء 12-6-2018 الصحفية مجدولين حسونة مراسلة قناة "تي أر تي" التركية على معبر الكرامة خلال عودتها من تركيا، ووفق إفادتها، فإن جهاز الأمن الوقائي أبلغها بوجود أمر تعقب صادر من مقر الجهاز الرئيس في بيتونيا، بناء على قرار صادر من مدير عمليات الجهاز بمحافظة رام الله.

وذكرت حسونة وهي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أن "الأمر أشبه ما يكون بحالة اعتقال"، مبينة أن الجهاز احتجز أغراضها وحقق معها قبل أن يخلي سبيلها.

وفي ذات السياق، اعتقل جهاز الأمن الوقائي يوم الأحد 3-6-2018 الصحفي عبد المحسن شلالدة ويعمل لصالح شبكة قدس الإخبارية، لمدة أربعة أيام بعد استدعائه للتحقيق في مقر الأمن الوقائي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على خلفية اعتقاله قبل أشهر من قبل قوات الاحتلال.

كما استدعى جهاز الأمن الوقائي في رام الله الصحفي عامر أبو عرفة من الخليل، يوم الاثنين 11-6-2018 ووفق عرفه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فإن هذا الاستدعاء يعد الثاني خلال شهر رمضان المبارك، مبيناً أن المرة الأولى اتضح أنها لتحديث البيانات، وأن طفله الجديد عبيدة ليس مكتوباً عندهم في السجلات.

وتعرّض الصحفي عرفه لتهديدات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل شخص يدّعي أنه من جهاز الأمن الوقائي، بينما تعرض الصحفي مصعب شاور مراسل صحيفة الحديث في الخليل للاستدعاء يوم الاثنين 11-6-2018 من قبل ذات الجهاز.

وإزاء ذلك، فإن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يطالب جهاز الأمن الوقائي بضرورة الكف عن ملاحقة وتعقب الصحفيين في الضفة الغربية، وإتاحة المجال أمامهم لممارسة عملهم المهني بعيداً عن كل أشكال التهديد المبطن والصريح، ويشدد على ضرورة احترام القوانين والأعراف ذات الصلة بحرية العمل الصحفي وعدم الاستمرار بانتهاكها بأشكال متعددة.

ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، المنظمات الحقوقية بضرورة ممارسة الضغط بشكل حقيقي وجاد على السلطة الفلسطينية لضمان عدم انتهاك حرية الصحفيين، ومتابعة حالات الانتهاك عبر الطرق القانونية المتعارف عليها، وعدم إتاحة المجال أمام السلطة وأجهزتها الأمنية للاستفراد بالصحفيين والاستقواء عليهم بما يمس جوهر حرية الرأي والتعبير.