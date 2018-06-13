الاحتلال يصادر 25 دونمًا جنوب نابلس لأغراض عسكرية

صادرت قوات الاحتلال، نحو 25 دونمًا من أراضي قرى جنوب نابلس، بحجة استخدامها لـ"أغراض عسكرية".

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال سلمت قراراً يقضي "بوضع اليد" على 24.5 دونمًا من جبل صبيح الواقع في قرى قبلان وبيتا ويتما لأغراض عسكرية.

ويمهل القرار الموقع من قائد قوات الاحتلال بالضفة المحتلّة أصحاب الأراضي المصادرة مدة 72 ساعة للاعتراض على القرار.

وكانت قوات الاحتلال نصبت الأحد الماضي عددًا من البيوت المتنقلة "كرفانات" في موقع الأراضي المصادرة والقريب من حاجز زعترة.

يذكر أن الاحتلال سبق وأزال بؤرة "أفيتار" الاستيطانية التي حاول المستوطنون إقامتها في الموقع ذاته في فبراير الماضي، بعد سلسلة خطوات وفعاليات احتجاجية قام بها المواطنون، لكنه عاد للاستيلاء على الموقع بوضع اليد عليه لأغراض عسكرية.