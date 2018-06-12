وقفة في أبو ديس للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

نظم عشرات المواطنين وقفة في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في الوقفة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

و كانت جماهير غفيرة من المواطنين في مدينة رام الله شاركت اليوم الثلاثاء في اعتصامٍ حاشد احتجاجاً على مماطلة السلطة الفلسطينية بعدم انهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، وللمطالبة بالتطبيق الفور لقرارات المجلس الوطني خصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين.

وحمل المتظاهرين يافطات كتب عليها شعارات تدعو للتنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني برفع كامل العقوبات عن القطاع، ورفضا للإجراءات العقابية، مطالبين القيادة بسماع صوت الشارع الفلسطيني المنادي بحماية القطاع ورفع العقوبات عليه.