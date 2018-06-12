الضابطة توقف معملا لتصنيع الأجبان في جنين

أوقفت الضابطة الجمركية ومديرية الصحة في محافظة جنين اليوم الثلاثاء، وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية، معملاً لتصنيع الأجبان عن العمل، وذلك لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية.

وأوضح بيان للعلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم ضبط المعمل بناءً على معلومات استخبارية تفيد بعدم التزامه بشروط السلامة الصحية واحتوائه على مواد منتهية الصلاحية، حيث تم تحريك دورية للمكان المحدد في إحدى قرى جنوب المحافظة وبالتفتيش والفحص تبين بأن المعمل يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وتم ضبط 100 كغم من الجبنة المصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واقرت اللجنة إتلافها على الفور وإيقاف المعمل عن العمل بقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.