ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يُقيد إدخال غاز الهيليوم لغزة بدعوى استخدامه في البالونات الحارقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:25 - 12 يونيو 2018
جنود الاحتلال من حدود غزة جنود الاحتلال من حدود غزة
مشاركة

أصدر وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، تعليماته بتقييد إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع غزة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، عن منسق الأنشطة بحكومة الاحتلال الجديد كميل أبو ركن أن "الوزير ليبرمان أمر بتقييد دخول الغاز الذي يستخدم لأغراض طبية".

وزعم ليبرمان أن حركة حماس تستغل استخدام هذا الغاز الطبي بهدف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال أبو ركن "إذا استمر استخدام غاز الهليوم من قبل عناصر إرهابية في قطاع غزة ، فسوف يتم منع دخوله والمسؤولية ملقاة على حماس".

متعلقات