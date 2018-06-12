الاحتلال يُقيد إدخال غاز الهيليوم لغزة بدعوى استخدامه في البالونات الحارقة

أصدر وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، تعليماته بتقييد إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع غزة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، عن منسق الأنشطة بحكومة الاحتلال الجديد كميل أبو ركن أن "الوزير ليبرمان أمر بتقييد دخول الغاز الذي يستخدم لأغراض طبية".

وزعم ليبرمان أن حركة حماس تستغل استخدام هذا الغاز الطبي بهدف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال أبو ركن "إذا استمر استخدام غاز الهليوم من قبل عناصر إرهابية في قطاع غزة ، فسوف يتم منع دخوله والمسؤولية ملقاة على حماس".