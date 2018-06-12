"أونروا" تجتمع بأكثر من 25 دولة بالأردن لوضع رؤية لأزمتها المالية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، إن اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" ستعقد اجتماعًا في الثامن عشر من الشهر الجاري في الأردن، بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية لوضع رؤية شاملة للأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا".

وأكد أبو هولي، أن اللجنة الاستشارية ستقدم رؤيتها الشاملة للأزمة المالية خلال اجتماع الدول المانحة في الخامس والعشرين من هذا الشهر الذي سيعقد في نيويورك بأميركا.

وأوضح أن لقاءات ستعقد مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع سيتم خلالها طرح ورقة عمل حول كيفية دعم موازنة "أونروا"، وانقاذ ما يمكن إنقاذه لأن اللاجئ سيقف متحديًا لكل المتآمرين على حق العودة.

وشدد على دعم وكالة "أونروا" لكافة توجهاتها في المحافل الدولية والعربية لجلب الدعم المالي لموازنتها لأنه لا مجال لأي خيارات أخرى لما لذلك من آثار على المستويات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

وبين أبو هولي أنه بحث مع مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة.

وأشار إلى أن غزة اليوم ليست قابلة للحياة بل قابلة للانفجار كون 80% من أبناء شعبنا في القطاع يعتمدون على الخدمات التي تقدمها "أونروا".

وشدد على خطورة الأوضاع التي تمر بها "أونروا"، مبينا أنه لا توجد موازنة لبرامج الوكالة لهذا الشهر ولشهر آب وربما لا يكون هناك افتتاح للعام الدراسي، وأصبحت غالبية برامج الأونروا مهددة بالتوقف لعدم وجود مصدر مالي لدعمها داعيا الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها .