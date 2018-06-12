ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تحديد موعد عيد الفطر فلكياً !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:07 - 12 يونيو 2018
صلاة العيد الفطر بالقدس المحتلة صلاة العيد الفطر بالقدس المحتلة
مشاركة

قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داوود الطروة: إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1439 هجرية سيولد يوم  غد الأربعاء في تمام الساعة 10:43 دقيقة ليلاً بتوقيت القدس وعليه من المتوقع، أن يكون شهر رمضان لهذا العام 29 يوم ويكون يوم الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح الطروة، أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة أو غير ممكنة من كافة دول العالم يوم الأربعاء نظراً لان الهلال سيولد بعد غروب الشمس، ولكن رؤية الهلال ستكون ممكنة سواء بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب يوم الخميس.

وسيشاهد في سماء فلسطين خلال عطلة عيد الفطر السعيد مجموعة من الكواكب والنجوم المميزة بالعين المجردة ككوب المشتري وزحل والمريخ والزهرة، وهي فرصة للجميع لرصد ومشاهدة هذه الكواكب، وخاصة مع صفاء السماء ودفء الأجواء النسبي ليلاً.

متعلقات