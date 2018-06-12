تحديد موعد عيد الفطر فلكياً !

قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داوود الطروة: إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1439 هجرية سيولد يوم غد الأربعاء في تمام الساعة 10:43 دقيقة ليلاً بتوقيت القدس وعليه من المتوقع، أن يكون شهر رمضان لهذا العام 29 يوم ويكون يوم الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح الطروة، أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة أو غير ممكنة من كافة دول العالم يوم الأربعاء نظراً لان الهلال سيولد بعد غروب الشمس، ولكن رؤية الهلال ستكون ممكنة سواء بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب يوم الخميس.

وسيشاهد في سماء فلسطين خلال عطلة عيد الفطر السعيد مجموعة من الكواكب والنجوم المميزة بالعين المجردة ككوب المشتري وزحل والمريخ والزهرة، وهي فرصة للجميع لرصد ومشاهدة هذه الكواكب، وخاصة مع صفاء السماء ودفء الأجواء النسبي ليلاً.