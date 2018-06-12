مسؤول: امتحانات الإنجاز تميزت بالهدوء واعلان النتائج سيكون في تموز

أكد محمد عواد مدير عام امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز"، أن تقديم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2017-2018 (دورة المرحوم مروان شرف) تميزت بهدوء تام ولم تسجل أي إشكاليات أو شكاوى من الطلبة.

وأوضح عواد، في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء، سبب الهدوء والاستقرار اللذان صاحبا تقديم الامتحانات في الضفة الغربية وقطاع غزة يعود إلى قرار مجلس الامتحانات العامة بعدم السماح لزيارة المسؤولين لقاعات الامتحانات مما قلل حالة التوتر والرهبة لدى الطلبة، كما أن هذا العام لم يشهد أخطاء تذكر سواء في الأسئلة أو في اللجان الفنية.

وفيما يتعلق بموعد اعلان النتائج قال: "لن تعلن نتائج الثانوية العامة نهاية حزيران (6)، وانما سيعقد في بداية شهر تموز (7) جلسة للجنة الامتحانات العامة يتم من خلالها تقيم أوضاع التصحيح والفرز والادخال ثم يتم تحديد موعد اعلان النتائج في بداية تموز".

ولفت عواد، إلى أن لجنة امتحانات الإنجاز أنهت المرحلة الأولى وهي تقديم الامتحانات الآن نسير المرحلة الثانية من عملية تصحيح والفرز والادخال، ثم المرحلة النهائية وهي اعلان النتائج، كاشفاً أن بعض المباحث تم انهاء تصحيحها.

وفيما يتعلق بالطلبة المصابين أو أصحاب الحالات الطارئة جداً، قال: "نحن نتعامل مع نظام مرن جداً حيث حجزنا قاعات خاصة للطلبة المصابين داخل المستشفيات، كما أن الباب مفتوح لمن لم يقدم الامتحانات لأسباب مقنعة بأن يقدمها في شهر آب (8) القادم لنتمكن من تصحيح الامتحان قبل بداية الفصل الدراسي الجامعي.

وفي ذات السياق أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية اعتماد ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية بخصوص موعد إعلان النتائج درءاً للإرباك الذي يرافق المشهد عادة كل عام؛ نتيجة نشر أخبار غير دقيقة عن الموعد، مشيرةً إلى أن لجنة الامتحانات العامة ستعقد اجتماعها القادم بتاريخ 1/7 لتحديد موعد وإجراءات نشر النتائج وعليه لن يكون هناك أي إعلان للنتائج قبل هذا التاريخ.

وتقدم 76811 طالبا وطالبة امتحان الثانوية العامة "إنجاز" للعام 2018 في المحافظات الشمالية والجنوبية.