الاحتلال يحكم غيابياً على منفذ عملية طعن العفولة

أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنه ستجري اليوم، محاكمة الشاب الفلسطيني منفذ عملية الطعن في مدينة العفولة، أمس الاثنين، غيابياً في محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة الناصرة.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن المتحدث باسم الشرطة قوله : إن المحاكمة الغيابية هي لتمديد اعتقال الشاب ثائر شناوي (20 عاماً) من مدينة جنين شمال القدس، نظرا لتواجده في المستشفى بسبب إصابته برصاص الجنود.

وأسفرت عملية الطعن، عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، فيما أصيب شناوي برصاصة في قدمه بعد مطارده من قبل عناصر الشرطة، وجرى اعتقاله وتحويله للأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق معه.