ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يُقييد إدخال غاز الهيليوم لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:38 - 12 يونيو 2018
طائرة ورقية طائرة ورقية
مشاركة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء عن تقييد إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع غزة بدعوة استخدامه في البالونات الحارقة التي يطلقها فتية فلسطينيون من القطاع تجاه المستوطنات المحاذية.

وقال "منسق" الاحتلال كميل أبو ركن في تصريح صحفي إنه تقرر تقييد دخول غاز الهيليوم إلى القطاع وذلك استمرارا لتعليمات وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان.

وزعم أبو ركن أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخيرة تستخدم الهيليوم "لأغراض إرهابية"، وخصوصا إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الكيان "الإسرائيلي".

وهدد أبو ركن بمنع إدخال هذا الغاز إلى القطاع بشكل تام إذا استمر استخدامه، مضيفا أن "المسؤولية تقع على عاتق حركة حماس".

ويستخدم الغزيون الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحرارية في احراق الأحراش الزراعية المحاذية لقطاع غزة احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل خلال المسيرات السلمية ضمن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

متعلقات