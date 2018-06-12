جيش الاحتلال يُقييد إدخال غاز الهيليوم لغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء عن تقييد إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع غزة بدعوة استخدامه في البالونات الحارقة التي يطلقها فتية فلسطينيون من القطاع تجاه المستوطنات المحاذية.

وقال "منسق" الاحتلال كميل أبو ركن في تصريح صحفي إنه تقرر تقييد دخول غاز الهيليوم إلى القطاع وذلك استمرارا لتعليمات وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان.

وزعم أبو ركن أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخيرة تستخدم الهيليوم "لأغراض إرهابية"، وخصوصا إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الكيان "الإسرائيلي".

وهدد أبو ركن بمنع إدخال هذا الغاز إلى القطاع بشكل تام إذا استمر استخدامه، مضيفا أن "المسؤولية تقع على عاتق حركة حماس".

ويستخدم الغزيون الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحرارية في احراق الأحراش الزراعية المحاذية لقطاع غزة احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل خلال المسيرات السلمية ضمن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.