نقابة النقل: اضراب بعد العيد رفضا لتعدي السيارات الخاصة على النقل

قالت نقابة النقل والمواصلات العامة انها ستشرع بالاضراب الشامل في الضفة الغربية بعد عيد الفطر، لعدم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات لحل مشكلة مزاحمة المركبات الخاصة لهم بنقل ركاب داخل المدن وخارجها.

وأوضح رئيس نقابة قطاع النقل العام عبد الله الحلو لوكالة وطن للأنباء، "سنجتمع بعد العيد وسنصدر بيانًا صحفيًا يتضمن كافة الفعاليات التي سنقوم بها عقب الاضراب" .

واشار الحلو الى ان السب الكامن وراء هذه الخطوة هي ان المركبات الخاصة تقوم بعمل النقل العام، وهناك قرار ونظام يعاقب المخالفين في هذا المجال، لكن الجهات المختصة والتنفيذية لم تتخذ اي اجراء ضدهم، فأصبحوا يشكلون خطرًا كبيرًا وعملهم في هذا القطاع يسبب خسارة للنقل العام ويضعفه.