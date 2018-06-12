الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين أنَّ عملية عسكرية تركية تجري حاليا ضد قواعد المسلحين الاكراد في شمال العراق، تتضمن غارات جوية مكثفة ستستمر لفترة طويلة.

وفي تصريح قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال اردوغان امام تجمع انتخابي ان القوات الجوية التركية دمرت 14 هدفا رئيسيا لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة جبل قنديل شمال العراق.

وتزداد التوقعات في تركيا بأن الحكومة تحضر لعملية كبيرة ضد حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل، رغم نفي انقرة اي علاقة لذلك بالانتخابات التي ستجري في 24 حزيران/يونيو.

وقال اردوغان امام التجمع في محافظة نيغدي في الاناضول "لقد بدأنا عملياتنا في قنديل وسنجار".

واضاف "20 من طائراتنا دمرت 14 موقعا مهما وعادت الى قواعدها. لم تنته المهمة وستتواصل".

وكان الجيش التركي اعلن الاحد انه ضرب 14 هدفا في غارات جوية على قنديل.

واكد مصدر رئاسي في وقت لاحق ان تصريحات اردوغان تتعلق فقد بقنديل وليس سنجار، وهي منطقة اخرى في شمال العراق يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني.

ويقول محللون ان شن عملية كبيرة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق سيمنح اردوغان دفعا في الانتخابات التي يتوقع ان تكون أكثر تنافسية مما كان متوقعا حتى الان.

الا ان شن عملية برية واسعة لا يخلو من المخاطر نظرا لوعورة منطقة قنديل، ومعرفة حزب العمال الكردستاني بها بعكس الجيش التركي.

ويعتقد ان قيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية تتمركز في هذه المنطقة.

ومنذ 1984 يخوض حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره انقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا"، تمردا داميا على الاراضي التركية، لكن قيادته العسكرية تتمركز في جبال قنديل في شمال العراق قرب الحدود مع تركيا.

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد منذ صيف 2015 حين انهار وقف لإطلاق النار كان يهدف إلى وضع حد لنزاع أوقع نحو أربعين ألف قتيل منذ 1984.