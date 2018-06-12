النشطاء ينتصرون للقدس ويلقنون فجر السعيد درساً قاسياً

أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد موجة من الغضب الواسع عبر مواقع التواصل، بعد سلسلة من التغريدات التي أشادت فيها بجنود الاحتلال وأثنت عليهم كما قدمت الشكر للصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين ووصفته بـ"ابن العم" بعد زيارة أجرتها للقدس.

وعبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" نشرت السعيد أمس مقطعا قالت أنه من أمام أحد الحواجز قبيل دخول المسجد الأقصى، موجهة الشكر إلى جنود الاحتلال مؤكدة أنهم تعاملوا معها برقي وقدموا لها القهوة والتمر والبسكويت.

تغريدات السعيد أثارت انتقادات واسعة بين النشطاء خاصة لدى الكويتيين مع استخدامها مصطلح "ابن العم" في التغريدات المتبادلة مع كوهين.

المدون ملحم القعيط ردَّ على تدوينات فجر السعيد منتقداً الزيارة ومدح الإسرائيليين، حيث كتب: "ليتك قبل ماتوددتي لقريبك الغير شرعي، وأشادتك الوقحة بجنود الاحتلال تخيلتي نفسك ولو للحظه ان تكوني مكان أم او زوجة او بنت شهيد فلسطيني".

وكتب الناشط ناصر مورجان في رده على تدوينات السعيد "إنتي ازاي كويتيه؟! الكويت لها مواقف مشرفة ضد الاحتلال، مواقفك لا تتناسب مع مواقف الكويت على الإطلاق".

وكتب المدون سهيل الوحيدي "هم ارادوا منك نقل صورة ممتازة عنهم الصهاينة انتي اعلامية ويجب عليكي تفهم هذا الشئ هذا مغتصب ارض اخوانك وارض فلسطين اولي القابلتين وثالت الحرمين الشريفين كيف تنقلي وشجعي السياحة لهم".

وكتب عبدو الدهشان: ألا تسألين نفسك كيف سمحوا لكي بدخول المسجد للزيارة، وكيف انهم قدموا لكى الترحاب والقهوة الإماراتية والتمر السعودى، ثم انكى لو فكرتي قليلا بعقلك المكشوف مثلما رأسك لماذا اصلا يقف صهيونى مغتصب على باب المسجد ويمنع ويمنح ... أم انهم أبناء عمك... اللهم ارحمنا منهم.

وكتبت صفحة هوت نيوز: #فجر_السعيد يلي مابيعجبها العجب، ودايما بحالة حرب مع فلان وعلان وما في اشطر منها ببخ السم حتى مع اولاد بلدها ..عملت من اعلامي إسرائيلي "ابن العم" ؟ فعلا "لكل ساقط..لاقط و #اللي_اختشوا_ماتوا.

كما، وكتب خالد علي الديبيي : #فجر السعيد واشكالها لا يحسنون إلا هذه الزيارات التافهة التي تزيدنا كرهاً لأفعالهم . مضحك ماتقوله #فجر_السعيد بأنها وجدت الترحيب منهم طبيعي هم يريدون امثالك لايعرفون شيء عن الأقصى وقضيته .

تغريدات فجر السعيد التي تمتدح فيها الاحتلال

#ابن_العم عندي فيديو يوثق دخلونا للمسجد الأقصى وتعامل الجيش معانا تحب ارسله لك ???????? https://t.co/AWjlUM5LeJ — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) ٩ يونيو ٢٠١٨

شكراً #ابن_العم عالترحيب وسبقك بالترحيب الجنود اللي بيفتشونا في دخولنا الحرم كانوا منتهى الذوق بالتعامل بالذات لما قلنالهم احنا من الكويت قالوا يا هلا بكل اهل الخليج #حقيقه ... اما بخصوص دعوتك فاعذرني لن ادخل القدس مره ثالثه اذا الله كتبلي زياره الا عن طريق جسر الملك حسين ???????? https://t.co/kkd0eVsLxI — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) ٩ يونيو ٢٠١٨

#ابن_العم ... تفضل هذا فيديو لدخولنا للمسجد الأقصى وللأسف لم يسمح لنا بالتصوير بالمعبر لإن التصوير كان ممنوع ولم ارد أن اخالف التعليمات والا كنت صورتلك كيف قدموا لنا القهوه والتمر والبسكوت وتعاملوا معانا برقي @EdyCohen pic.twitter.com/oqCAwesAwe — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) ٩ يونيو ٢٠١٨

تعليقات النشطاء

هم ارادوا منك نقل صورة ممتازة عنهم الصهاينة انتي اعلامية ويجب عليكي تفهم هذا الشئ هذا مغتصب ارض اخوانك وارض فلسطين اولي القابلتين وثالت الحرمين الشريفين كيف تنقلي وشجعي السياحة لهم

— سهيل الوحيدي ( ابو نضال ) (@xHkEdW2X6MNMgYH) ١٠ يونيو ٢٠١٨

إنتي ازاي كويتيه؟! الكويت لها مواقف مشرفة ضد الاحتلال. مواقفك لا تتناسب مع مواقف الكويت على الإطلاق. — nasr morgan (@nasrmorgan80) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وينك انتي من موقف دولة الكويت الحبيبة الداعم للقضايا العربية و بالأخص القضية الفلسطينية ، حظك حلو ان الدنيا رمضان و الا كنتي شفتي شي يعجبك — Hisham Fayad (@hishamfayad85) ١٠ يونيو ٢٠١٨

فجر السعيد انتي عار على أهل الكويت شوفي ابن عمك شو بعمل في أهلنا في القدس فيديو قديم بس هاد جزء بسيط من إرهاب اليهود وانتي الله يحشرك معهم pic.twitter.com/dNWeXdEtE4 — ايلين ???????? (@Aqassam2) ١٠ يونيو ٢٠١٨

ليتك قبل ماتوددتي لقريبك الغير شرعي وأشادتك الوقحه بجنود الاحتلال تخيلتي نفسك ولو للحظه ان تكوني مكان أم او زوجة او بنت شهيد فلسطيني — ملحم القعيط (@melhemnawaf) ٩ يونيو ٢٠١٨