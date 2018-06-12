الاحتلال يجند متطوعين لمحاربة الطائرات الورقية المشتعلة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدء بتجنيد عشرات المتطوعين للعمل في وحدة محاربة الطائرات الورقية الحارقة، التي تنطلق من قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فان مؤتمرًا إسرائيليًا عقد أمس الأحد، بمشاركة طيارين مدنيين وخبراء في الصناعات العسكرية؛ لبحث سبل مواجهة الطائرات.

وأضافت، أن المتطوعين سيعملون على تحليق طائرات دون طيار والعمل على إسقاط الطائرات الورقية فور إطلاقها من غزّة، فيما سيقوم جيش الاحتلال باعتبار المتطوعين كجنود الاحتياط، زاعمة أن الطائرات بدون طيار نجحت بإسقاط عشرات من الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم عبر قطع الخيطان التي تحملها.

وأكدت الصحيفة أن جيش الاحتلال ما زال عاجزًا عن منع الطائرات الورقية بشكل كامل، حتى أصبحت تشكل أحد التحديات التي يواجهها الجيش يوميًا، ويخشى جيش الاحتلال الآن من بالونات الهيليوم المفخخة، والتي يمكنها حمل عبوات ناسفة تصل لمسافات طويلة داخل الأراضي المحتلة وارتفاعات قد تصل إلى مئات الأمتار.

وتسبب الطائرات الورقية المذيلة بمواد مشتعلة، بإحراق نحو 9 آلاف دونم للاحتلال، وكبدت الاحتلال خسائر فادحة، وسط استمرار المستوطنين باتهام حكومتهم بفشل التصدي لها، واعتبارها فخرًا للصناعة الفلسطينية وأحد أهم أساليب المقاومة التي لا يمكن الاستهانة بها.