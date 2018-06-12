 350 الف مصلٍ يحيون "ليلة القدر" في الاقصى

أحيا عشرات آلاف المصلين ليلة الـ27 من شهر رمضان، في المسجد الاقصى بمدينة القدس، في ظل إجراءات امنية إسرائيلية مشددة.

وقدرت الاوقاف الاسلامية عدد المصلين الذين احيوا ليلة القدر بنحو 350 الف مصل.

وشهدت البلدة القديمة من القدس، والطرق المؤدية الى المسجد الاقصى المبارك تدفق عشرات آلاف المصلين؛ لأداء صلاتي العشاء والتراويح جماعة ثم احياء ليلة القدر.

وعرقلت قوات الاحتلال انسيابية دخول المصلين للمسجد الأقصى، إذ عززت من تواجدها في المدينة المقدسة، وتحديدًا بالبلدة القديمة وعند أبوابها وابواب المسجد الاقصى، ونشرت الآلاف من قواتها الخاصة وشرطة "حرس الحدود"، ونصبت الحواجز العسكرية والحديدية في شوارع المدينة ومداخلها، وسيرت عشرات الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة.

ونشرت قوات الاحتلال قواتها في مختلف احياء القدس، وأعلنت اغلاق الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى التاسعة مساء، في حين بدأ اغلاق الطرق الفرعية المؤدية للبلدة القديمة اعتبارا من الواحدة من بعد الظهر، وفي مقدمتها شوارع السلطان سليمان، وصلاح الدين، وباب العامود ووادي الجوز، وشارع نابلس.