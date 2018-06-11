لماذا يرفض بيل الانتقال لبايرن ميونخ؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الدولي الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني لا يرغب في الرحيل إلى بايرن ميونخ بالدوري الألماني.

ووفق صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن بيل أكد لبايرن ميونخ عدم رغبته في اللعب بالدوري الألماني.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الويلزي سوف يعود إلى البريميرليغ حال قرر ريال مدريد بيعه في في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت الصحيفة، أن الفريق الألماني يرى أن بيل هو البديل المناسب في الفترة المقبلة للثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن.

لكن نجم ريال مدريد يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، وبنسبة كبيرة ستكون وجهته هناك نادي مانشستر يونايتد الذي سبق وأن أبدى رغبته في ضم اللاعب.