هكذا تحمي نفسك من فطريات القدم

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن الإصابة بفطريات القدم تحدث بسبب الفطريات الجلدية، التي تتوغل إلى داخل الجلد عبر التشققات الصغيرة أو الجروح، مشيرًا إلى أن فطريات القدم تتكاثر في البيئة الرطبة وتنتقل عبر الاتصال المباشر بالجلد.

وأضاف المعهد الألماني أن فطريات القدم غالبا ما تظهر بين الإصبع الصغير والإصبع المجاور له، وهي يمكن أن تؤدي إلى تشقق الجلد وتعرضه للاحمرار والحكة.

وغالبا ما تكون فطريات القدم غير ضارة، ولكنها لا تتلاشى من تلقاء نفسها، ويمكن علاجها بواسطة أدوية لا تحتاج إلى وصف الطبيب، كجل أو كريم أو بخاخ يحتوي على مادة فعالة تمنع نمو الفطريات وتقتلها. وفي حالات نادرة يمكن الخضوع للعلاج بالأقراص الدوائية.

ولتجنب العدوى بفطريات القدم من الأساس ينصح الخبراء الألمان بتجفيف الأقدام جيدا بعد السباحة أو الاستحمام، مع مراعاة ارتداء شبشب في حمامات السباحة وعدم السير بأقدام حافية. ومن المهم أيضا عدم ارتداء الحذاء ذاته لمدة يومين على التوالي.