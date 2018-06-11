الكنيست تصادق على خصم الأموال التي تدفعها للشهداء والأسرى من أموال المقاصة

صادقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، إن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، صادقت بالإجماع بالقراءتيْن الثانية والثالثة على مشروع القانون، الذي يدعو حكومة الاحتلال، لخصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من المستحقات المالية الفلسطينية.

وأضاف المكتب في تصريح مكتوب ، أن اللجنة رفضت اقتراح حكومة الاحتلال ، ترك مرونة لتقديراتها بشأن تطبيق هذا القانون أو إلغاء الاستقطاع.

وتجبي وزارة مالية الاحتلال عن الفلسطينيين، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ "إيرادات المقاصة" على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).

كان "الكنيست" صادق بالقراءة الأولى في مايو/ أيار الماضي على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.

وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بالقراءتيْن الثانية والثالثة في "الكنيست" قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

ولم يتضح بعد، موعد جلسة التصويت بالقراءتيْن الثانية والثالثة.