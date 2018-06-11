قاسم سليماني: حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إن حصول حزب الله في لبنان على 74 مقعدًا من أصل 128 لأول مرة في البرلمان، يحوله من "حزب مقاومة" إلى "حكومة مقاومة".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن سليماني قوله: "فاز حزب الله ولأول مرة بـ74 مقعدًا من أصل 128 في البرلمان اللبناني رغم إنفاق السعودية 200 مليون دولار على أعوانها في هذه الانتخابات.. وبهذه النتيجة فإن حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة في لبنان".

وشن هجومًا على معظم الحكومات العربية ودول مجلس تعاون الخليج العربي بما فيها السعودية التي قال إنه "يحكمها الجاهلون"، الذين أدرجوا "أشرف حركة إسلامية وأكثرها فخرًا بقائمة الإرهاب، ووضعوا إلى جانب أسماء الإرهابيين أسماء تثير البهجة والنشاط في قلوب المسلمين كاسم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".