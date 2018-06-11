ليبرمان: قتلنا حتى الآن 160 فلسطينياً على حدود غزة

ادعى أفيغدور ليبرمان وزير الحرب "الإسرائيلي"، أن إسرائيل غير معنية بتدهور الوضع في قطاع غزة، زاعماً أن حركة حماس طوال الحبل تشد الحبل، وأن هذا الحبل في نهاية الأمر سينقطع، متفاخراً بأن قواته قتل حتى اليوم 160 فلسطينياً على حدود غزة.

وحيال الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، قال ليبرمان خلال جلسة في الكنيست لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، أن موظفي السلطة في غزة لم يتقاضوا رواتبهم كاملة عن شهر مايو، ولا نصف راتب عن شهر أبريل، بسبب إجراءات رئيس السلطة محمود عباس.

وقال مخاطباً أعضاء الكنيست، " أنتم منافقون ولستم إنسانيون، فلم يطلب أحد منكم من رئيس السلطة بصرف رواتب الموظفين في غزة. وأن إسرائيل سلمت قطاع غزة حتى آخر مليمتر لأبو مازن ولكنه هرب لرام الله وأبقي كل المشاكل لسكان القطاع في المقابل تلقينا أنفاق وصواريخ. على حد قوله.