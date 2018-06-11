"أونروا" تعلن إعادة إعمار 187 مسكنًا مدمرًا كليًا في غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الاثنين، عن أنها انتهت من إعادة إعمار 187 مسكنًا مدمرًا بشكل كلي الشهر الماضي في قطاع غزة.

وأورد تقرير "أونروا" أنه على صعيد الحالات المنجزة تم الانتهاء من إعادة إعمار 187 مسكنًا مدمرًا كليًا، وأن 70 عائلة تلقت الدفعة الأولى للبدء في إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية فإنها صرفت إجمالاً 3.70 مليون دولار كمساعدات للإيواء، وتضمن المبلغ: إعادة الإعمار: 3,570,231 دولارا. وان أعمال الإصلاحات: 121,454 دولارا.

وحسب التقرير فإنها تستمر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات، وحاليًا هناك ما مجموعه 14 مشروع بنى تحتية بقيمة 50.48 مليون دولار قيد التنفيذ، و21 مشروعًا آخر بقيمة 31.37 مليون دولار تنتظر بدء التنفيذ.

ونوهت إلى أنه في نيسان أدخلت 65 شاحنة محملة بمواد إنشاءات منها مواد موجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد (للبناء) والمواد الخام والمصاعد لمشاريع البنى التحتية لديها قيد التنفيذ.