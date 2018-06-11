ضباط الاحتلال يتباحثون في كيفية مواجهة الطائرات الورقية

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية اليوم الاثنين عن أن ضباطا كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقدوا لقاء لبحث كيفية اصطياد الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ما تسبب في حرائق وخسائر كبيرة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن الجيش يبحث عن مزيد من المتطوعين من جنود الاحتياط للعمل في وحدة اصطياد الطائرات الورقية على حدود غزة.

ولفتت إلى أن مؤتمرًا خاصًا حضره مجموعة من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي لتبادل الأفكار مع ضباط كبار الجيش الإسرائيلي.

ونقلت عن ضابط كبير سُئل في المؤتمر عن عدد الطيارين الذين يود الجيش تجنيدهم، فرد على ذلك "قدر المستطاع"، مشيرة إلى أنه يبدو أن القصد هو تجنيد بضع عشرات من الطيارين.

وبينت الصحيفة أن الاجتماع الذي عقد في مقر القوات الجوية في هرتسليا حضره نحو 200 إسرائيلي أيضا من مهندسي البرمجيات والطيران والشركات الناشئة ومهوسون بالتكنولوجيا.

ووصفت اللقاء ب"الفريد"، مشيرة إلى أن جدول الأعمال كان عن "رعب الطائرات الورقية والبالونات".