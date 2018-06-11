تعرف على أغلى منتخبات كأس العالم 2018؟

كشفت دراسة نشرها مرصد كرة القدم "سي آي إي أس"، الاثنين 11 حزيران/ يونيو، قيمة أغلى المنتخبات في النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل 14 حزيران/ يونيو بروسيا.

وتحظى فرنسا بالمنتخب "الأغلى" في مونديال روسيا، بحسب دراسة مرصد "سي آي إي أس"، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، إذ تصل قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات حتى 1,41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو لكيليان مبابي الذي سينتقل هذا الصيف نهائيا من موناكو إلى باريس سان جرمان.

وتتقدم فرنسا على إنجلترا (1,39 مليار يورو) والبرازيل (1,27 مليار يورو).

وصنف "سي آي إي أس" مهاجم توتنهام إنجلترا هاري كاين الأغلى بحسب القيمة الحالية بين اللاعبين المشاركين في النهائيات (200 ومليون يورو)، أمام نجم باريس سان جرمان والبرازيل نيمار (196 مليون يورو)، علما أن الأخير هو حاليا الأغلى (222 مليون يورو، قيمة انتقاله الصيف الماضي من برشلونة الاسباني الى نادي العاصمة الفرنسية).

وتستند الدراسة الى "السعر المناسب" الذي يجب على المشترين المحتملين دفعه للتعاقد مع لاعب معين، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الرياضي لكل من اللاعبين وأنديتهم.

وتحتل إسبانيا المركز الرابع (965 مليون يورو) أمام الأرجنتين (925 مليونا بينها 184 مليونا لنجمها وقائدها ليونيل ميسي) وألمانيا (895 مليونا).

وإذا كانت مصر تحتل المركز السابع عشر (232 مليونا) خلف سويسرا (246 مليونا)، فإن نجمها محمد صلاح يعتبر أحد أغلى اللاعبين في النهائيات بعدما حددت قيمته بـ171 مليونا.

وتذيل إيران (40 مليونا) والسعودية (21 مليونا) وبنما (15 مليونا) لائحة أغلى المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات.