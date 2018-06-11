ميسي يطالب برشلونة بضم محمد صلاح

يدرس نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الجارية بناءً على طلب من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة (ديلي إكسبريس) الإنجليزية، اليوم الإثنين، يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم خط هجومه من أجل العودة للمنافسة بقوة في دوري أبطال أوروبا وزيادة البطولات التي يتنافس عليها بداية من الموسم المقبل، ويسعى ميسي، لإقناع إدارة ناديه للتعاقد مع صلاح.

وأضافت، أن اللاعب ارتبط اسمه بريال مدريد، الغريم التقليدي للبرسا، وأنه كان قريبًا للغاية من النادي الملكي، وأشارت أن هذا الاهتمام نتيجة 44 هدفًا سجلهم محمد صلاح، هذا الموسم تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

ووفقًا لمجلة (دون بالون) الإسبانية، فإن ميسي، يريد ضم الفرنسي أنطوان غريزمان، من أتلتيكو مدريد هذ الصيف، ولكن في ظل تعقد المفاوضات فإنه رشح صلاح ليكون البديل الأنسب للفريق.

وكان صلاح، صرح للتليفزيون المصري، بأنه سعيد للغاية في ليفربول وأنه تأقلم للغاية مع الأجواء الإنجليزية.

وأكد غريزمان، لوسائل إعلام في وقت سابق، أنه سيحدد مستقبله قبل انطلاق مونديال روسيا الخميس المقبل.