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حرائق وإغلاق طرق بسبب الطائرات الحارقة في المستوطنات المجاورة لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:33 - 11 يونيو 2018
حريق بفعل طائرة ورقية حريق بفعل طائرة ورقية
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اندلع حريق على جانب الطرق المؤدي إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة، مما تسبب في إغلاقه جراء سقوط طائرة ورقية حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكر موقع والا العبري أن طائرة ورقية أخرى سقطت على مبنى في كيبوتس "هوف عسقلان" على ساحل مدينة عسقلان المحتلة، مما تسبب في حريق فيه.

وأشار الوقع أنَّ الحرائق خلَّفت أضراراً مادية، بينما قام طاقم إطفاء بسرعة بإطفاء الحريق.

ويواصل الشبان الغزييين إطلاق الطائرات الورقية والبلالين الحارقة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بشكل يومي، الأمر الذي كبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر مادية باهظة.

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