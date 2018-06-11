مالية غزة: صرف باقي الفئات قبل إجازة عيد الفطر

أكدت وزارة المالية في غزة بعد ظهر اليوم الاثنين أنه سيتم صرف الدفعة المالية لباقي فئات الموظفين وذلك قبل إجازة عيد الفطر.

يشار إلى أن وزارة المالية تأخرت في صرف الدفعة المالية من راتب شهر مارس 2018 والتي بدأ بصرفها يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وكانت الوزارة بدأت بداية الأسبوع الماضي بصرف دفعة راتب شهر مارس بواقع 40‎%‎ بحد أدنى 1200 شيكل.

وتأخر صرف الدفعة المالية الحالية (بحسب بداية صرفها بداية الأسبوع الماضي) عن التي سبقتها بنحو 43 يومًا.

ويعيش نحو 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا اقتصادية غاية في الصعوبة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ نحو 13 عامًا، والإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ أكثر من عام.

ولم تصرف حكومة الوفاق أي دفعة مالية لموظفي غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألفًا، رغم أن اتفاق القاهرة ينص على دفع الحكومة رواتبهم أثناء عمل اللجنة القانونية الإدارية التي أنهت أعمالها.

وتصرف مالية غزة دفعات مالية بشكل شبه شهري للموظفين لتمكينهم من توفير جزء من مستلزمات حياتهم بنسبة 40% من رواتبهم.