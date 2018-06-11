غارث بيل يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن غاريث بيل أكد لبايرن ميونخ عدم رغبته في اللعب في الدوري الألماني، وأنه سوف يعود إلى البريميرليغ حال قرر ريال مدريد بيعه في الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن بايرن ميونخ كان يرى أن بيل البديل المناسب في الفترة المقبلة للثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن، ووضعه نيكو كوفاتش، المدرب الجديد لفريق البافاري كهدفه الرئيسي في الميركاتو.