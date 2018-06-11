ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

غارث بيل يحدد وجهته المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:47 - 11 يونيو 2018
مشاركة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن غاريث بيل أكد لبايرن ميونخ عدم رغبته في اللعب في الدوري الألماني، وأنه سوف يعود إلى البريميرليغ حال قرر ريال مدريد بيعه في الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن بايرن ميونخ كان يرى أن بيل البديل المناسب في الفترة المقبلة للثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن، ووضعه نيكو كوفاتش، المدرب الجديد لفريق البافاري كهدفه الرئيسي في الميركاتو.

متعلقات