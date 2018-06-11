مركز حقوقي: تزايد اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين الشهر الماضي

رصد مركز حقوقي ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أيار/مايو المنصرم.

ووفق تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، فقد بلغ عدد ما ارتكبه الاحتلال من انتهاكات خلال شهر أيام/مايو المنصر 53 اعتداء.

وإلى جانب العدد المرتفع للانتهاكات التي سجلت خلال شهر أيار/مايو، فقد واصل الاحتلال اعتداءاته باستهداف الصحفيين بالرصاص الحي الذي أسفر عن استشهاد: ياسر عبد الرحمن مرتجى وأحمد أبو حسين، جراء استهدافهما من قناصة الاحتلال، في نيسان/أبريل الماضي، بينما كانا يغطيان أحداث مسيرات العودة السلمية عند السياج الفاصل في قطاع غزة.

وتركزت معظم الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدها ووثقها مركز "مدى" خلال أيار/مايو المنصرم، ضمن الاعتداءات الجسدية، فضلا عن إصابة عشرات آخرين من الصحفيين، بحالات اختناق بقنابل الغاز التي أضحت ممارسة "اعتيادية" لجيش الاحتلال لقمع أي تجمع أو تظاهرة فلسطينية، أو لإبعاد الصحافيين عن أماكن الأحداث، والتي لم تدرج ضمن هذه الإحصاءات والأرقام.