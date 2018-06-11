مسيرة العودة مستمرة وفقا لبرنامج الهيئة الوطنية



قالت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، إن عمل عملها في مخيمات ومسيرة العودة وكسر الحصار سوف يستمر وفقاً للبرنامج الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا.

وأكدت الهيئة على الطابع الشعبي والسلمي لهذا الحراك حتى تحقيق أهداف وطموحات شعبنا الذي قدّم التضحيات الغالية على مدار سنوات الاشتباك مع هذا المحتل المجرم.

وخلال بيان، عبرت الهيئة عن فخرها واعتزازها بالحراك الجماهيري الذي شهدته رام الله والدهيشة مساء أمس تأكيداً على وحدة الدم والمصير، وتضامناً مع أهالي القطاع في وجه الحصار وكافة الإجراءات بحق القطاع.

ودعت الهيئة للتحشيد والمشاركة في كل الفعاليات التي ستشهدها الضفة وكل المدن في الأيام القادمة.

فيما هنأت الهيئة جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، معتبرةً جمعة العيد ( جمعة التراحم والمساواة) ومناسبة للتواصل مع عوائل الشهداء وزيارة الجرحى في المستشفيات والبيوت وفاءً لتضحياتهم.

كما جددت الهيئة الدعوة للمشاركة في صلاة العيد في مخيمات العودة على امتداد القطاع شرقي محافظات غزة.