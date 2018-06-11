هكذا يستعد "الاقصى" لإحياء ليلة القدر!

يستعد المسلمون لإحياء ليلة القدر "ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان" في المسجد الأقصى المبارك، فيما أنهت دائرة الأوقاف الإسلامية استعداداتها لاستقبال الوافدين في هذه الليلة.

وحول استعدادات دائرة الأوقاف الإسلامية أوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى لوكالة معا، أن كافة موظفي دائرة الأوقاف يعملون كخلية النحل لخدمة وراحة المصلين الوافدين الى الأقصى في ليلة القدر، وذلك بالتعاون مع لجان الكشافة والنظام والمتطوعين، حيث من المتوقع أن يصل الأقصى عشرات الآلاف من المسلمين من كافة المناطق لأداء الصلوات المفروضة والاعتكاف فيه حتى فجر يوم غدٍ، مضيفا أن المصلين بدأوا منذ ساعات الصباح بالتوافد الى المسجد.

وأضاف الشيخ الخطيب أن دائرة الأوقاف أعدت البرامج الدينية لهذا اليوم وهي ستكون الدروس الدينية اليومية منذ صلاة الظهر حتى بعد صلاة التراويح، وستقام صلاة "قيام الليل" ما بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف وتستمر لمدة ساعة، ثم التحضر للسحور وصلاة الفجر.

وأوضح الشيخ الخطيب أنه سيتم توزيع 100 ألف وجبة إفطار على الصائمين في المسجد الأقصى المبارك، كذلك ستوزع مثلها وجبات السحور.

ولفت الشيخ أن حوالي 20 ألف معتكف يتواجدون في المسجد الأقصى من الأراضي الفلسطينية ومن الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

وأوضحت شرطة الاحتلال أنها ستقوم بعد ظهر اليوم بإغلاق عدة شوارع وطرقات في مدينة القدس المؤدية الى المسجد الأقصى المبارك، فيما اغلقت حاجز قلنديا أمام المركبات ويقتصر عبوره على حركة المشاة فقط، كما اغلقت حاجز بيت لحم، وكذلك بدأت عناصر شرطة الاحتلال بالانتشار في شوارع القدس وطرقاتها والبلدة القديمة.