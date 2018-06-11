ميسي يتهم ريال مدريد

يعتقد مهاجم برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن قضية التهرب الضريبي التي كان يلاحق من أجلها، كانت محاولة متعمدة لإضعاف وتشويه صورته.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت" إن الكثيرين تم جرّهم إلى معركة قضائية خلال مسيرتهم الكروية، مضيفا "كان هناك أمر من مدريد يهاجمني ويستغل لحظة ضعفي للإضرار بصورتي".

وتابع قائلا "كان من الصعب جدا أن أعيش تلك الأيام".

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.

من جهة أخرى، اعترف الأرجنتيني بأنه تفاجأ من قرار زيدان القاضي برحيله من ريال مدريد، كما وصف أنطوان غريزمان بـ"واحد من أفضل اللاعبين".

هذا وانتقد خلال الحوار ذاته "عدم اهتمام برشلونة بأكاديمية الفرق"، وقال "لقد فقد الفريق لاعبين مهمين.. ومن النادر حدوث هذا الأمر لأفضل ناد في العالم".