رونالدو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني يشعر بالغضب الشديد حيال العرض، الذي قدمه الفريق الملكي لاستمراره بين صفوف الفريق لمواسم قادمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرتغالي يعتبر عرض ريال مدريد برفع قيمة راتبه لتصل إلى 25 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ونصف مليون يورو حوافز، شيء يدعو إلى السخرية.

وأوضحت أن "الميرينغي" بات على أهبة الاستعداد لفقد البرتغالي خلال الأيام القادمة، وهو ظهر جليا في عدم رضوخهم لطلباته، خاصة بعد تهديده بالرحيل في حال عدم الموافقة على رفع راتبه ليتساوى مع غريمه ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وقدمت إدارة الملكي عرضا لرونالدو قيمته 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 7.5 مليون يورو حوافز، يتسلمهم حال فوزه بـ7 ألقاب مع الفريق.

ووفقا للصحيفة، فهذه البطولات متمثلة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والكرة الذهبية وأفضل لاعب في استفتاء فيفا وجائزة بيتشيشي المقدمة من صحيفة "ماركا" وأخرى حال مشاركته في مباريات الفريق بشكل منتظم.