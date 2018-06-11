المحرر القاضي: الأسرى مع المقاومة الأبية في غزة

قال المحرر خالد حسن عبد الله القاضي (40 عامًا) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال يرسلون تحية للمقاومة الأبية في غزة؛ ولكل من شارك في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأضاف القاضي خلال حديثه لإذاعة صوت الاسرى فور تحرره مساء أمس أن الأسرى يطالبون بالوحدة الوطنية، والتمسك بالثوابت الوطنية.

وتابع أن الأسرى يعيشون ظروفاً حياتية ومعيشية صعبة داخل سجون الاحتلال، لكن عزاؤهم أن أسرهم في سبيل الله، مؤكدًا على أن لحظات الحرية ولقاء الأحبة تُنسي عذابات الأسر.

ووجه رسالة شكر من الشيخ الأسير رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل إلى الشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر السعيد؛ وشعب غزة خاصة، متمنياً أن ينعموا بالأمن والأمان.

يشار إلى أنَّ المحرر القاضي اعتقل في 11 من ديسمبر عام 2003م، بعد اقتحام منزله وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عام ونصف، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ قضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال؛ وهو متزوج ولديه اثنان من الأبناء.







