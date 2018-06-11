مهجة القدس تنظم وقفة تضامن مع الأسرى أمام الصليب الأحمر بغزة

أبرقت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، بالتحية والتهنئة للأسرى وعائلاتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متوجهة بالشكر لكل المؤسسات والجهات التي ساهمت في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس، طارق أبو شلوف، المؤسسات والمحافل الدولية إلى تفعيل بنود الاتفاقيات الحقوقية، وإرسال لجان لكشف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في السجون.

وقال أبو شلوف خلال وقفة تضامن مع الأسرى نظمتها مؤسسة مهجة القدس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بغزة اليوم الاثنين، إن الاحتلال لا يزال يعاقب أبناء الشعب الفلسطيني بزجهم في زنازين الاعتقال الإداري من دون تهمة، ومن غير إعطاء المعتقل أو محاميه الحق في الاضطلاع على ملفه (السري)، موضحا أن الاعتقال الإداري استهدف كافة شرائح المجتمع، من نواب وصحفيين ونساء وأطفال ورياضيين.

وأضاف: قبل شهرين اتخذ الأسرى الإداريون عدة خطوات كان أبرزها مقاطعة المحاكم الصهيونية، ونتج عن هذا تعهد إدارة السجون بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، إلا أن تلك الإدارة ماطلت في تنفيذ الاتفاق وحاولت الالتفاف على خطوات الأسرى".

وتابع أبو شلوف بالقول: الأسرى يلوحون اليوم بالإضراب عن الطعام، حيث يخوض الأسير حسن شوكة معركة الأمعاء الخاوية منذ عشرة أيام، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد إنهاء فترة حكمه".

وتحدث الناطق باسم مهجة القدس عن الإضراب الذي يخوضه الأسير القيادي أيمن اطبيش المعتقل منذ عام 2016 والذي وقع تحت طائلة الحبس الإداري منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، ولا يزال في العزل الانفرادي للعام الثاني على التوالي، يعاني وضعا صحيا غاية في السوء، في ظل إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات السجون بحقه.

وتعهد أبو شلوف بالاستمرار في فضح جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، داعيا كل جهات الاختصاص إلى التحرك على وجه السرعة، لإنهاء معاناتهم خلف قضبان الحديد.





