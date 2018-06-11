15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الأسر المُحتاجة بفلسطين

قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 15 مليون يورو، لصالح دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا المبلغ سيساهم في الدفعات المقدمة إلى حوالي 65،839 عائلة يعيش 80 منها في قطاع غزة.

وأكد أن دعم الاتحاد الأوروبي للأسر الفلسطينية الفقيرة ينبع من مُنطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار المكتب إلى أن أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى ما مجموعه 110 آلاف أســــرة فقيرة من خلال نظام حماية اجتماعي شامل وعادل.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إنّ الاتحاد الأوروبي يساهم في دعم الأسر الفلسطينية المحتاجة لتكون قادرة على توفير احتياجاتها الإنسانية الأساسية".

وأضاف: "نعتقد أن دعم الأسر الفقيرة في فلسطين يعد أمراً أساسياً لخلق نظام حماية اجتماعية قوي وفعال لا يترك أحداً دون رعاية".