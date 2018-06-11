كوريا الشمالية :"نتنياهو صهيوني عفن ويقتل سكان قطاع غزة"

فيما تتجه انظار العالم كله الى سنغافورة حيث تعقد الليلة القمة التاريخية بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية، شن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو هجوما حادا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصفة "بالعفن" وفقا لصحيفة يديعوت.

وقال ري يونغ هو ان نتنياهو كاذب ويمارس القتل ضد الفلسطينيين ويمنع عنهم حتى الماء، ويشن الحرب عليهم ويشيع أجواء التوتر مع ايران، ويحرض أوروبا وهو يعمل حاليا لإفشال القمة بين الرئيسين كيم وترامب، لانه يكن الكره لكوريا الديمقراطية ، معربا عن اعتقاده ان نتنياهو لن يعمر طويلا.