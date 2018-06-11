الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً من الضفة والقدس

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 11 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات نفذتها، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقال موقع "والا" العبري، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، للمخابرات الإسرائيلية، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

فيما قالت مصادر محلية فلسطينية إن الاحتلال اعتقل مواطنا ونجليه من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وذكرت أن القوات اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن أمين مرعي (60 عاما)، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقله ونجليه مصطفى، وعبد الرحمن.

كذلك اعتقل الاحتلال، خمسة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر بينهم صحفي.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من، بشير حافظ زاهده، وخضر دنديس، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، إضافة إلى اعتقال المصور الصحفي بلال الطويل (25 عاما).

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي الطويل الذي يعمل مصورا صحفيا حرا لعدد من الوكالات العالمية والمحلية، واستولت على جهازه الحاسوب، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سمر سمير مهنا أبو ماريا (19عاما)، ومعتصم جمال محمود علقم، بعد مداهمتها لمنازليهما في منطقتي الظهر والحارة التحتا.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية بمنزل عائلة أبو ماريا، وفتشته بواسطة الكلاب البوليسية، كما وأطلقت النار على أحد أبواب المنزل ما أدى لإصابة شاب بشظايا في جسده تم إسعافه في المجمع الطبي بالبلدة.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال الشاب أنس محمد أبو عاهور (22 عاما) من حي شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.