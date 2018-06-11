الصورة الأكثر إثارة للرأي العام في قمة G7

نشر مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صورة مثيرة من اجتماع الدول السبع، بكندا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام".

وأظهرت الصورة ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومسؤولين آخرين في عدة دول، وهم يحيطون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتكأت ميركل على المكتب الذي يجلس خلفه ترامب، فيما وقف الجميع إلى جانبها، بينما كان ترامب الوحيد جالسا على الكرسي.

ووصفت وسائل إعلام غربية، الصورة التي نشرتها ميركل، بأنها الأكثر إثارة في مؤتمر الدول السبع.

ومما زاد من إثارة الصورة، هو نشرها بعد الإعلان عن وجود خلافات بين الولايات المتحدة وبقية الدول، برفض ترامب التوقيع على البيان الختامي للقمة.

وقالت شبكة "بي بي سي"، إن حربا كلامية اندلعت بين واشنطن وحلفائها بنهاية القمة، إذ انتقد ترامب رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، متهما إياه بممارسة "دبلوماسية سيئة النية".

واعتبرت ميركل الأحد أن إعلان دونالد ترامب في تغريدة التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، كان أمرا "محبطا إلى حد ما".

وقالت ميركل في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" التلفزيونية العامة: "هذا قاس، هذا مخيب للآمال هذه المرة، لكنها ليست نهاية" مجموعة السبع.



