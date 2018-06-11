للمرة الثانية… ترامب يهاجم رئيس الوزراء الكندي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة الغربيين مرة أخرى في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مع سلسلة من التغريدات من سنغافورة حيث من المقرر أن يعقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وغرد ترامب قائلا “سيطلق على التجارة العادلة الآن التجارة الخادعة إذا لم تكن المعاملة بالمثل”.

وتابع ترامب “وفقا لبيانات كندا، فإنها تحقق ما يقرب من 100 مليار دولار في التجارة مع الولايات المتحدة”.

ووفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة كان لديها فائض تجاري في السلع والخدمات مع كندا بلغ 8,4 مليار دولار في عام 2017.

وهاجم ترامب أيضا أوروبا، حيث غرد قائلا، “الولايات المتحدة تدفع تقريبا التكلفة الكاملة لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، الذي يحمي العديد من هذه الدول نفسها التي تزعجنا في التجارة … إن لدى الاتحاد الأوروبي فائض بقيمة 151 مليار دولار، يجب أن يدفع أكثر بكثير للجيش!”.

واندلعت حرب كلامية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين يوم السبت عندما هاجم ترامب مضيف قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على تويتر وسحب موافقته على البيان الختامي المشترك لمجموعة السبع، بعد أن تعهد الزعيم الكندي بالرد على الرسوم الأمريكية على الفولاذ والألمونيوم.

وواصل مساعدو ترامب توجيه الاتهامات يوم الأحد، حيث اتهم لاري كودلو، المستشار الاقتصادي، رئيس الوزراء الكندي بطعن الولايات المتحدة “في ظهرها”.

وأثارت تغريدات ترامب يوم السبت، استياء أوروبا وكندا، حيث قالت فرنسا إن التعاون الدولي “لا يمكن أن يعتمد على الغضب أو الكلمات الصغيرة”، ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قرار ترامب بسحب دعم الولايات المتحدة لبيان مجموعة السبع بأنه “محبط ومخيب للآمال”.