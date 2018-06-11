الطقس: أجواء صافية إلى باردة نسبياً

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغداً الثلاثاء يكون الجوغائماً جزئياً الى غائم وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً احياناً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار المحلية فوق مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء يكون الجوغائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الخميس صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج