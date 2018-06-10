كيف تؤثر كرة القدم على الحياة ؟

حذر الخبراء الصحيون من أن كرة القدم وممارستها أو متابعتها التي قد تؤدي للوفاة، حددت البحوث الطبية سلسلة مخاطر صحية تتراوح بين الأزمات القلبية والجلطات، الحوادث، والانتحار، وارتفاع في العنف الأسري.

في العام 2010 الذي شهد إقامة مونديال جنوب افريقيا، حذرت دراسة للنشرة الأميركية الطبية «جورنال اوف ميديسين» من أن كرة القدم «ليست لعبة فقط»، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى قد «تزيد بشكل كبير الأخطار المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية ومعدلات الوفاة».

الأشخاص الذين يكونون تحت خطر أكبر هم من يعانون عادة مشاكل في الشرايين والأوعية الدموية، بحسب الدراسة التي أشارت إلى أن هذه الفئة تشمل أيضا أولئك الذين يجدون أنفسهم تحت ضغط أكبر، أي «مشجع متحمس، (يوم) مباراة ذات أهمية كبرى، مباراة تنافسية بشكل كبير، خسارة، أو خسارة (فريق) مباراة أقيمت على أرضه».